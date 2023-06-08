Даже простой россиянин завтракает лучше богатейших людей мира: почувствуйте себя миллиардером

Пищевые привычки у людей обычно разные. Формируются они в семье, от образа жизни и благодаря или вопреки материальному положению. Простые смертные питаются как простые смертные, а что же едят на завтрак сильные мира сего?

Основатель «Твиттера» и по совместительству один из богатейших людей планеты Джек Дорси, например, и вовсе брезгует завтраком. Обед, справедливости ради, предприниматель пропускает тоже. Он питается всего один раз в день — вечером. И такую «бедную» схему считает для себя вполне эффективной и приемлемой.

Билл Гейтс, как и его коллега Дорси, чаще всего игнорирует завтрак, а на обед обожает лакомиться фастфудом. Бургеры, кстати, Гейтс ест исключительно в кафе, домашние «зожные» он оставляет фанатам диетологов.

Илон Маск на завтрак ест исключительно омлет и пьет свежесваренный кофе. Нет омлета — нет завтрака.

Так что вывод напрашивается один: по сравнению с миллиардерами простые смертные еще очень обильно и разнообразно питаются.