Даже представить неудобно: что разглядели иностранцы в «Белом солнце пустыни»

Давно известно, что некоторые советские ленты успешно «выстрелили» за рубежом. В их числе сказка «Морозко», обожаемая в Чехии и Словакии, драма «Москва слезам не верит», прогремевшая на всю Америку, и почти все картины Андрея Тарковского. Но мало кто знает, что «Белое солнце пустыни» горячо полюбили не только в СССР.

Западных зрителей очень «зацепила» история товарища Сухова. В США и Европе вообще уважительно относятся к картинам, повествующим о жизни человека. Однако главный секрет успеха «Белого солнца пустыни» за рубежом кроется в том, что российскому зрителю, который не привык навешивать на родные картины чужие ярлыки, даже представить невозможно.

На Западе очень популярен приключенческий жанр вестерн, зародившийся в Америке. Правда, советскую картину правильнее назвать истерном, то есть производным от слова «east» — «восток», ведь действие фильма разворачивается не на Западе, как в классических вестернах.

Хотя лента Владимира Мотыля получила международное признание и завоевала любовь советских граждан, она не была удостоена ни одной престижной награды. Впрочем, из-за этого зрители не стали меньше любить этот замечательный фильм.