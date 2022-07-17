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«Даже предать человека не так ужасно»: за что затравили жену Ярмольника

17 июля 2022 09:37
«Даже предать человека не так ужасно»: за что затравили жену Ярмольника

Зрители возмутились лицемерием.

Сегодня Оксана Ярмольник не только дизайнер и художник по костюмам, но и член попечительского совета благотворительного фонда помощи животным.

В интервью она не раз выражала любовь к бездомным собакам, но публика усомнилась в ее искренности после неосторожных слов о семейной жизни с мужем.

Когда Оксана только сошлась с Леонидом Исаковичем, он переехал к ней с одним будильником и домашним питомцем.

«Я спросила, а собака-то зачем? Ответил: "Люблю собаку". Сказала, что собаку придется отдать — отдали», — рассказала Ярмольник в программе «Он и она».

Зрителей откровение дизайнера потрясло. Они возмутились фактом того, что она заставила супруга предать четвероного друга, с которым он к ней пришел:

«Как можно очень любить животных и заставить Леню отдать любимую собаку?», «Вот ее реальное лицо», «Даже предать человека не так ужасно».

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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