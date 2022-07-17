«Даже предать человека не так ужасно»: за что затравили жену Ярмольника
Зрители возмутились лицемерием.
Сегодня Оксана Ярмольник не только дизайнер и художник по костюмам, но и член попечительского совета благотворительного фонда помощи животным.
В интервью она не раз выражала любовь к бездомным собакам, но публика усомнилась в ее искренности после неосторожных слов о семейной жизни с мужем.
Когда Оксана только сошлась с Леонидом Исаковичем, он переехал к ней с одним будильником и домашним питомцем.
«Я спросила, а собака-то зачем? Ответил: "Люблю собаку". Сказала, что собаку придется отдать — отдали», — рассказала Ярмольник в программе «Он и она».
Зрителей откровение дизайнера потрясло. Они возмутились фактом того, что она заставила супруга предать четвероного друга, с которым он к ней пришел:
«Как можно очень любить животных и заставить Леню отдать любимую собаку?», «Вот ее реальное лицо», «Даже предать человека не так ужасно».