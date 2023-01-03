Даже походка «отрицательная»: как вычисляли злодеев в советских фильмах

Почти все киногерои в истории мирового кино мало походят на реальных людей. Среди них есть одна категория персонажей, которую стоит выделить отдельно. Речь идет о советских отрицательных типажах, про чьи злые намерения скажет всего один признак.

Это, конечно, их «недобрая» и подозрительная походка. У советских кинозлодеев довольно характерные движения, в которых читается самоуверенность и надменность. Такой образ, как правило, дополняет злодейская интонация в голосе, клишированные фразы и некая неестественность, даже роботизированность. На вид эти люди подозрительные и недоброжелательные, а их взгляд сразу же не внушает доверия.

Если на экране показался такой человек, то нет сомнений, что перед зрителем отрицательный герой. А это значит, что главному персонажу от него скоро достанется по полной программе. Особенно подобным грешат советские фильмы 50-х и 60-х годов, когда и хорошие, и плохие типажи создавались по готовым шаблонам.

Отличный пример — фильм «Тайна вечной ночи» 1955 года. Как пишет Дзен-канал kin0guru, почти все персонажи здесь выглядят надуманными и схематичными.