Даже побрилась налысо: дочь Успенской жалеет о переезде в США

Единственная дочь Любови Успенской стала участницей громких скандалов. Татьяна Плаксина оказалась на грани жизни и смерти и горько пожалела о том, что натворила.

На всю страну обвинив мать в домашнем насилии, она сбежала в США к отцу. Но лучше от этого не стало. Состояние звездной наследницы было критическим.

Дочь королевы шансона страдала от пагубной зависимости, и переезд за границу лишь усугубил ситуацию.

«Я выла, брилась налысо», — с ужасом вспомнила 33-летняя Плаксина.

Жизнь Татьяны начала налаживаться лишь после того, как она помирилась с матерью. Исполнительница оплатила своему чаду несколько пластических операций, после которых к той вернулась уверенность в себе. Но самое главное, что знаменитость помогла дочери оставить в прошлом вредные привычки.

Сегодня Плаксина активно строит сольную карьеру. Начинающая артистка делает большие успехи — число ее фанатов растет.