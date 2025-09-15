Даже пираты не стали озвучивать: новая экранизация мировой классики оказалась так плоха, что собрала 2,5 на IMDb

Один из актеров оправдался в Сети, но этим лишь вырыл яму.

Иногда в Голливуде рождаются такие проекты, о которых потом стараются молчать, но их точно выдвигают на анти-премии. Новая экранизация «Войны миров» — именно такой случай.

Почему новинка провалилась в прокате

Айс Кьюб, исполнитель одной из главных ролей, сам выдал шокирующую правду: картину сняли за 15 дней во время пандемии. Режиссер в процессе оставил группу, коллеги по цеху — тоже. Камеру включили, актер прочитал свои реплики, дальше дело техники.

По словам Кьюба, все остальные кадры набрали из архивных съемок и записей с камер наблюдения по всему миру. На это ушло пять лет, потому что Universal сначала заморозили проект, а затем отдали его Amazon. В итоге зрители получили не блокбастер, а цифровую кашу, где вместо сюжета нарезка из видео, не связанная общим сюжетом.

Рейтинг разгромные

Критики не пощадили фильм. На IMDb — 2,5 балла. На Rotten Tomatoes — 4% одобрения. Это не просто провал, это последний гвоздь в крышку гроба.

Лента мгновенно угодила в рейтинги худших фильмов всех времен.

Даже пираты бойкотируют

И вот показатель уровень падения — экранизацию классики не стали озвучивать на русский. Как обычно бывает после релиза: десяток непрофессиональных дублеров озвучивает ленту, интегрируя рекламу и получая деньги. На сей раз даже пираты умывают руки, тратить время и сылы на такое — оказалось унизительно даже для подпольных переводчиков.

Что по сюжету

Айс Кьюб играет аналитика по кибербезопасности, оказавшегося в центре вторжения пришельцев. На бумаге все выглядело многообещающе: вместе с ним в титрах числятся Ева Лонгория, Кларк Грегг и Девон Бостик.

Но на экране зритель видит только уставшее лицо Кьюба и набор камер наблюдения. Пафосное название «War of the Worlds» превратилось в издевку: никакой войны, только зум-звонок с инопланетянами.

Режиссер Рич Ли вроде как числится автором, но по сути картина — результат «скринлайф»-экспериментов Тимура Бекмамбетова. На этот раз ставка не сыграла. Если «Поиск» еще выглядел свежо, то здесь мы видим унылый набор роликов.

Ирония в том, что Amazon гордо отчитался: в первую неделю фильм стал самым просматриваемым контентом платформы в 30 странах. Но это был не успех — а скорее глобальный интерес: «посмотрите, насколько все плохо». Уже через неделю «Война миров» начали обсуждать как эталон провала.

