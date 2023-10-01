Даже Пелагея не узнала: пухляш из шоу «Голос. Уже не дети» стал горячим мачо (фото)

Финалиста третьего сезона шоу «Голос. Дети» Азера Насибова просто не узнать: юноша сбросил практически 20 килограммов в самые кратчайшие сроки. По словам самого артиста, который работал с Пелагеей, потеря веса помогла вернуть ему уверенность в себе и добавить поклонников.

Юноша начал заниматься музыкой с 11 лет. Он даже и не предполагал, что, родившись в небольшом городке в Ленинградской области, сможет покорить одну из главных сцен страны и стать популярным среди молодежи. На шоу к пятнадцатилетнему подростку повернулись все члены жюри, но он решил выбрать Пелагею.

Азер признался, что уже стал зарабатывать первые деньги. Шоу дало ему большой толчок в будущее. Ему начали поступать приглашения на концерты со всей России. После проекта он решил не только начать учиться в вузе, но и полностью изменить свой стиль, в том числе — сбросить лишний вес. Теперь не все фанаты узнают в том «пухляше» красивого парня.