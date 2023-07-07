Даже отличники не знают, как правильно произносить это простое русское слово: в нем всего шесть букв

В русском языке немало слов, при произношении которых многие теряются, не зная, как правильно поставить ударение. Слово, о котором сейчас пойдет речь, напротив, ни у кого не вызывает сомнений. Его произносят с твердой уверенностью, но при этом совершенно неверно.

Это простое на первый взгляд слово пришло к нам из английского, но стало настолько привычным, что все воспринимают его как русское. Чаще всего услышать его можно в баре: это слово — бармен. Даже отличники произносят его с ударением на последний слог — бармЕн. Но это ошибка. Правильное произношение требует ударения на первом слоге — бАрмен.

Можно предположить, что неверное произношение возникло из-за аналогии с другими словами, оканчивающимися на английское «мен» — например, супермен или бизнесмен, где ударение действительно падает на последний слог. Однако в случае с барменом это не работает. И чтобы быть грамотным человеком, следует запомнить оригинальное английское произношение, что было взято за правило вместе с самим словом.