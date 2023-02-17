Даже носы идентичные: гляньте, каким вырос младший брат Кристины Орбакайте

Многие знают, что у Кристины Орбакайте есть младший брат Гарри и сестра Лиза по матери Алле Пугачевой. При этом далеко не все осведомлены о том, что у певицы есть еще один младший брат, но уже по отцу Миколасу Орбакасу.

После развода с Примадонной отечественной эстрады музыкант женился во второй раз. Избранницей артиста стала воздушная гимнастка по имени Марина, которая оказалась на 19 лет младше. Это не помешало возлюбленным стать родителями — на свет появился их сын Фабиан.

Разница в возрасте с ним у Орбакайте составляет ни много ни мало 14 лет. Брат певицы, в отличие от нее, никак не связан с миром шоу-бизнеса. Он занимается программированием и довольно неплохо зарабатывает — денег у старшей сестры не просит и даже помогает родителям.

Глядя на фото Фабиана и Кристины, нельзя не отметить их поразительное внешнее сходство. Даже носы у брата и сестры абсолютно идентичные. К слову, родственники поддерживают теплые отношения. Именно брат Орбакайте стал крестным отцом ее дочери Клавдии.