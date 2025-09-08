Даже Netflix признал провал «Ведьмака» — но его худшее продолжение все-таки увидит свет (а ведь хотели отменять)

Меню
8 сентября 2025 11:50
Ходили слухи даже о закрытии производства.

Удивительно, но факт: сериал, который когда-то должен был стать новой «Игрой престолов», сегодня существует в режиме «едем, пока не сломается». «Ведьмак» уже давно не вызывает фанатских бурь, особенно после ухода Генри Кавилла, и теперь даже в самом Netflix не скрывают разочарования.

Да, машина франшизы все равно продолжает ехать — в октябре на экраны выйдет четвертый сезон, а вслед за ним — и спин-офф о банде «Крысы», однако не ждите откровений.

История этого спин-оффа сама по себе тянет на отдельный сериал — только комедийный. Съемки начались еще два года назад и были остановлены уже через пару месяцев: боссы Netflix посмотрели ранние материалы и решили, что зрителю такое не показать даже из жалости.

За кулисами проект называли «катастрофой, хуже, чем “Происхождение”» — а напомним, тот приквел уже считался нижней точкой ведьмачьей вселенной.

С тех пор «Крысы» метались между вариантами: смонтировать в сериал из 6–8 серий, нарезать флешбэками для «Ведьмака-4» или вообще похоронить на полке. В итоге выбрали компромисс — выпустить в формате полнометражного фильма с подзаголовком The Rats: A Witcher’s Tale.

По иронии судьбы именно к этому спин-оффу у Netflix не было ни малейшей веры, и именно он добрался до релиза позже всех. Теперь зрителям обещают историю банды юных воров, которые собираются на «самое дерзкое ограбление королевства».

Звучит бодро, но доверие подрывают слова инсайдеров: «все пошло не так» — от сценария до съемочного процесса.

Так что в поледние месяцы года зрителей ждет редкий аттракцион: новый сезон «Ведьмака» с Лиамом Хемсвортом в главной роли и спин-офф, который считали мертвым еще до премьеры.

