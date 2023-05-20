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Даже не верится, что Сема из ситкома «Счастливы вместе» вырос таким сердцеедом

20 мая 2023 11:00
Даже не верится, что Сема из ситкома «Счастливы вместе» вырос таким сердцеедом

Актер стал эффектным красавцем.

Сериал «Счастливы вместе» — настоящий хит российского телевидения. Засветившиеся в нем актеры стали невероятно популярными, но сохранить свою славу удалось не всем. Например, остался не у дел Илья Бутковский, воплотивший младшего сына семейства Букиных — Сему.

Артист снимался в проекте, когда ему было шесть лет. Это был далеко не первый кинематографический опыт знаменитости: прежде он не раз появлялся на съемочной площадке детского юмористического журнала «Ералаш». И все же с актерством у Бутковского не сложилось.

Даже не верится, что Сема из ситкома «Счастливы вместе» вырос таким сердцеедом

Сейчас 20-летний Илья практически не снимается. Он ведет непубличный образ жизни — игнорирует светские мероприятия, отказывается от интервью и не распространяется о личном.

Между тем у артиста все еще есть преданные фанатки. Все потому, что Сема вырос настоящим сердцеедом — при виде такого красавца трудно не потерять голову.

Фото: Кадр из сериала «Счастливы вместе», соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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