Даже не верится, что это он: только посмотрите на Леню из «Ворониных» в его первой роли

Таким звезду «Ворониных» Станислава Дужникова никто не видел. А кто видел, тот вряд ли узнал в молодом рубаха-парне подполковника милиции Леню Воронина, вечно завидующего своему младшему брату.

Развеселый парень с венком из цветов на голове, в красной, подпоясанной бечевой рубахе — в тщедушном артисте не признать нынешнюю звезду ситкомов. Это дебют Станислава Дужникова в кино. Эпизодическую роль румяного и статного молодца он сыграл в «Барышне-крестьянке».

Картина Алексея Сахарова вышла в 1995 году, когда актеру было 22 года. Его партнерами по съемочной площадке были Елена Корикова, Василий Лановой и Екатерина Редникова. Юный Дужников смотрится в сцене крестьянских гуляний как нельзя более органично.

Его наряд и вдохновенное выражение лица вкупе с залихватским видом делают Станислава похожим на языческого бога. Разглядеть в этом артисте одинокого мужчину из силовых служб, живущего с родителями, не получается, как ни крути.