Даже не умывается: правила красоты звезды Голливуда заставят схватиться за голову

Звезда фильма «Маска» Кэмерон Диас когда-то считалась самой желанной женщиной Голливуда. Актриса обладала сногсшибательной фигурой и эффектной внешностью, однако с годами она растратила былое очарование.

50-летняя звезда решила не бросать вызов природе. Кэмерон не гонится за молодостью и вечной красотой, предпочитая естественность и минимальный уход. По словам Диас, так она обрела внутреннюю гармонию. Однако ее рецепты красоты вдохновят не всех.

Актриса призналась, что почти ничего не делает для поддержания молодости. Порой Кэмерон даже не умывается, лишь два раза в месяц она наносит на лицо какое-нибудь средство, и это ее максимум.

Кроме того, Диас перестала следить за своим стилем, из-за чего она попадает в списки неопрятных и неухоженных звезд. Поклонники Кэмерон схватились за голову после таких откровений. Они не могут поверить, что актриса мирового уровня так себя запустила и пренебрегает даже базовым уходом.