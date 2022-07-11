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Киноафиша Статьи «Даже не стесняется!»: Успенская поставила зарвавшегося Разина на место

«Даже не стесняется!»: Успенская поставила зарвавшегося Разина на место

11 июля 2022 15:25
«Даже не стесняется!»: Успенская поставила зарвавшегося Разина на место

Артистка не смогла скрыть свое возмущение.

Продюсер Андрей Разин столкнулся с критикой от Любови Успенской из-за своего пения под фонограмму Юры Шатунова. Певица поделилась своим мнением в эфире программы «Хватит слухов».

Не так давно в СМИ появилось шокирующее видео, на котором продюсер «Ласкового мая» выступает на сцене. При этом знаменитость поет не своим голосом, а использует фонограмму прославленного подопечного. Многие пользователи Сети раскритиковали Разина за подобный концерт, а в числе недовольных оказалась и Любовь Успенская. Артистка не смогла сдержать свой гнев, осыпала музыканта ругательствами и осудила его за поступок.

«Даже не стесняется!» — возмущается артистка.

Отметим, что ранее Андрей Разин обвинил директора Шатунова Аркадия Кудряшова в смерти артиста. Якобы тот заставлял певца выступать на многочисленных концертах, из-за чего сердце певца не выдержало. Сам Кудряшов пока никак не прокомментировал ситуацию.

Фото: Globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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