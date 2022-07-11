«Даже не стесняется!»: Успенская поставила зарвавшегося Разина на место
Артистка не смогла скрыть свое возмущение.
Продюсер Андрей Разин столкнулся с критикой от Любови Успенской из-за своего пения под фонограмму Юры Шатунова. Певица поделилась своим мнением в эфире программы «Хватит слухов».
Не так давно в СМИ появилось шокирующее видео, на котором продюсер «Ласкового мая» выступает на сцене. При этом знаменитость поет не своим голосом, а использует фонограмму прославленного подопечного. Многие пользователи Сети раскритиковали Разина за подобный концерт, а в числе недовольных оказалась и Любовь Успенская. Артистка не смогла сдержать свой гнев, осыпала музыканта ругательствами и осудила его за поступок.
«Даже не стесняется!» — возмущается артистка.
Отметим, что ранее Андрей Разин обвинил директора Шатунова Аркадия Кудряшова в смерти артиста. Якобы тот заставлял певца выступать на многочисленных концертах, из-за чего сердце певца не выдержало. Сам Кудряшов пока никак не прокомментировал ситуацию.