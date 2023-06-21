Даже не пытайтесь пройти этот тест, если вы не любите советское кино: вас ждет громкий провал

Советский кинематограф - неисчерпаемый кладезь добрых, поучительных, забавных, драматичных и других историй. Среди фильмов, выпущенных в СССР, найдутся сюжеты на самый взыскательный вкус и для зрителей любого возраста. Кажется, что картины, снятые в советское время, засмотрены до дыр и о них известно уже все на свете, но это не так. Мало кто знает, например, что рабочие названия советских картин были совсем другими. Легендарный телефильм “Место встречи изменить нельзя” Станислава Говорухина изначально носил то же самое название, что и литературный первоисточник - роман братьев Вайнеров “Эра милосердия”. Однако худсовет не утвердил его - слово “милосердие” показалось кинематографической “верхушке” слишком уж “поповским”. У культовых комедий Леонида Гайдая рабочие названия мало напоминали те, которые утвердили в итоге - экранизация рассказов Зощенко “Не может быть!” могла называться “Тайна, покрытая лаком”, “Бриллиантовая рука” - “Контрабандист”, “Операция “Ы” - “Несерьезные истории”.

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