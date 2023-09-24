Даже не позвонил: Лещенко бросил близкого человека в самый сложный момент

Лев Лещенко в течение многих лет был близким другом Александры Пахмутовой и Николая Добронравова. Он пел их песни и вне сцены был рядом в печали и радости, однако после смерти поэта-песенника предпочел не звонить Пахмутовой.

Как пишет «Московский комсомолец», Лещенко был в Екатеринбурге, когда узнал новости о смерти Добронравова. Трагичное известие потрясло его, но пока он предпочитает не звонить своей близкой подруге, с которой дружит уже 50 лет. По словам артиста, он хочет, чтобы Пахмутова пришла в себя после печальных новостей. И только после этого собирается связаться с вдовой поэта и выразить свои соболезнования.

При этом пока не известно, собирается ли артист прилететь, чтобы проводить Добронравова в последний путь. По данным СМИ, прощание и похороны состоятся 20 сентября на Новодевичьем кладбище столицы.