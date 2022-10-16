Даже не подозревали, что все так плохо: внешний вид Брежневой вблизи вас шокирует

Мы привыкли смотреть на знаменитостей лишь под толстым слоем косметики и фотошопа, поэтому реальный вид кумиров часто может неприятно удивить поклонников.

В соцсетях Вера Брежнева выглядит на все сто: трудно поверить, что певице уже 40. Но все дело в ретуши и умелой работе визажистов. Однажды Брежнева забыла включить фильтры во время прямого эфира с фанатами. Подписчики звезды были в шоке от вида Веры.

Мешки под глазами, мимические морщины, нависшие веки, отросшие корни – Брежнева выглядела как обычная женщина ее возраста, изрядно уставшая и не успевшая навести марафет.

Впрочем, верные поклонники певицы уверены, что Вера Брежнева все равно красивая женщина и что у всех бывают неудачные дни или неудачные ракурсы.