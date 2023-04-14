Даже не начинайте совместную жизнь с Тельцом, если не готовы терпеть эту его черту

Идеальных отношений не бывает. Парадоксально, но если партнеры действительно неравнодушны друг к другу, они будут ссориться и высказывать недовольство, чтобы прийти к решению проблемы и двигаться вперед вместе. Однако вторая половинка может обладать таким качеством, которое вы на дух не переносите, и тогда совместная жизнь превратится в настоящий кошмар. Вы будете стоять на одном месте или снова и снова возвращаться к болезненным вопросам и переживать стресс. Астрологи рассказали, какая черта Тельца может отпугнуть от него даже по-настоящему любящего человека. Тем, кто не готов мириться с ней, не стоит даже начинать встречаться с этим знаком.

Приверженность традициям

На первый взгляд, консерватизм Тельца и его горячая нелюбовь к переменам кажется не таким уж плохим качеством. Партнеры считают, то если этот знак зодиака так уж цепляется за привычный уклад жизни, значит, с ним будет спокойно, стабильно, комфортно. Никаких неприятных сюрпризов и роялей в кустах.

Однако стоит пожить бок о бок с представителями земной стихии хоть немного, чтобы осознать - приверженность Тельца своим собственным традициям способна вывести из себя даже самого терпеливого человека на планете.

Уроженцы знака хватаются за сердце всякий раз, когда избранник вторгается в их привычный жизненный уклад.

Всем, кто начинает совместную жизнь с Тельцом, стоит усвоить раз и навсегда: прежде чем что-то менять в доме, отношениях и даже в самом себе (прическу, например), стоит обсудить эту тему с партнером.

Не просто поболтать об этом на бегу, за завтраком, а сесть и вместе рассмотреть вопрос со всех сторон.

Не стоит надеяться на то, что представитель этого знака даст добро в тот же час, когда вы озвучите предложение. Возможно, на то, чтобы Телец вынес свой вердикт, потребуются месяцы - и не факт, что его решение будет положительным. Этот знак избегает перемен даже в мелочах, что уж говорить о более серьезных вещах.

Упаси боже сделать дома перестановку без согласия Тельца.

Как только представитель знака заметит, что что-то изменилось, он не станет судить, к лучшему ли была эта перемена - для него она по умолчанию будет к худшему. Если вы не согласовали свои эксперименты с Тельцом, будьте готовы к скандалу.

Тем, кто терпеть не может консерватизм и не готов по полгода ждать благословения от партнера на покупку нового дивана, лучше обходить Тельцов стороной. Другие же вполне могут попробовать завязать отношения - в конце концов, у земного знака есть не только недостатки, но и достоинства.