Даже не догадываетесь, кем Дорошина и Даль приходились друг другу

Большую часть жизни Нина Дорошина была влюблена в Олега Ефремова. Артистка мечтала выйти за него замуж, однако в итоге узами брака связала себя с совершенно другим мужчиной.

Дело в том, что Олег Даль был влюблен в Дорошину. Он утешал артистку, когда та жаловалась на отсутствие взаимности со стороны Ефремова, а однажды сделал ей предложение. И Дорошина сразу же согласилась, чтобы отомстить своему избраннику.

Но уже на свадьбе близкие пары поняли, что этому браку не суждено быть счастливым. Дело в том, что на праздновании появился Олег Ефремов, который поразил всех своим поведением. Артист бесцеремонно усадил невесту к себе на колени, что повергло жениха в шок. В итоге он убежал прямо со своей свадьбы и несколько дней не появлялся на пороге. А спустя две недели пара официально развелась.

Но Дорошиной в итоге удалось помириться с Далем. Она загладила свою вину, и артисты стали близкими друзьями.