Даже название группы отобрали: как живут «Бурановские бабушки» после мировой славы

«Бурановские бабушки» взорвали Интернет и голубой экран своим триумфальным выступлением на «Евровидении». Песня колоритного коллектива звучала из каждого утюга. Все звали их на гастроли и готовы были платить миллионы за участие ансамбля в корпоративах. Новоиспеченных звезд приглашали на красные дорожки, светские мероприятия, популярные ТВ-шоу. Однако своим успехом и в одночасье свалившейся славой «Бабушки» воспользоваться не сумели. И очень быстро пропали со всех радаров фанатов и прессы. И вот почему.

Пожилые участницы коллектива никогда не хотели власти, которую дает успех, и не грезили о деньгах, которые приходят с этим успехом. После триумфа они вернулись в свою деревню, чтобы жить на свои пенсии и дальше возделывать свои огороды. Кстати, звездную болезнь никто из них не подцепил. Да и громкое название пришлось поменять. Дело в том, что 9 лет назад у бабулек закончился контракт с продюсерским центром. И теперь они стали скромными «Бабушками из Бураново».