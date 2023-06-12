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Даже навестить некому: участь 77-летней звезды «А зори здесь тихие…» вызывает лишь сочувствие

12 июня 2023 09:45
Даже навестить некому: участь 77-летней звезды «А зори здесь тихие…» вызывает лишь сочувствие

Старость никого не щадит.

Андрей Мартынов попал в ужасную ситуацию. Актер из фильма «А зори здесь тихие...» угодил в реанимацию. Однако ничто не предвещало беды. Народный артист даже ничем не болел, правда, оказалось, что он просто скрывал факты о своем состоянии.

77-летний артист оказался носителем вторичной глаукомы, и его зрение постоянно падает, но сделать с этим ничего нельзя. Именно поэтому карьеру пришлось оставить, смирившись с жизнью простого пенсионера.

Но Мартынов не унывал, а наслаждался своим положением, насколько мог. Ведь и его сын, и внуки живут в Германии, поэтому артист был отлучен от семьи. И очень боялся стать обузой для единственного наследника.

И кажется, это случилось. Слег артист от сердечного приступа или не смог пережить тоску по семье, но факт остается фактом: пожилой мужчина оказался в реанимации один. И его сын до сих пор не приехал на помощь к одинокому старику.

Даже навестить некому: участь 77-летней звезды «А зори здесь тихие…» вызывает лишь сочувствие
Фото: Кадр из фильма «... А зори здесь тихие» (1972), кадр из программы «Ты не поверишь!»
Ксения Куртукова
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