Даже на «Жигули» не хватило: сегодня гонорары Штирлица повергнут в шок

В киноиндустрии на доходы актеров всегда влияло множество факторов. Так, советские артисты получали гонорары в зависимости от категории картины и величины своей роли. В целом звезды экрана СССР не могли похвастаться баснословными доходами, даже снимаясь в очень успешных картинах. Так, Вячеслав Тихонов за роль легендарного Штирлица в сериале «Семнадцать мгновений весны» получил 5500 рублей. Его гонорар был намного выше, чем у коллег по съемочной площадке. Но и эту цифру нельзя назвать впечатляющей даже по тем меркам. На такие деньги актер не мог приобрести даже автомобиль. Например, цены на «Жигули» начинались от 6 тысяч рублей, а на «Москвич» — от 7 тысяч.

Леонид Броневой за роль Генриха Мюллера получил 3 тысячи рублей, а Евгению Евстигнееву за его профессора выплатили немного больше — 3 025 рублей. Обычно гонорар звезд советского кино складывался из многих факторов: актерский опыт, количество главных полей, прокатный успех фильма с его участием, звания и регалии артиста.