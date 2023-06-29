Даже на протезах Костомаров может вернуться на лед, правда, есть нюанс

Несколько дней назад Роман Костомаров впервые вышел на связь с поклонниками. Спортсмен показал, как тренируется с протезами ног, и признался, что восстановление проходит весьма тяжело. При этом фигурист не скрывает, что мечтает вернуться на лед.

Как оказалось, Костомарову действительно удастся вновь встать на коньки. Однако кататься на прежнем уровне у него точно не получится. В этом уверен спортивный врач Александр Резепов, который раскрыл будущее знаменитости.

«Просто стоять на льду, двигаться, разворачиваться — возможно»,

— признался эксперт порталу 100News.

Особенно же собеседник издания подчеркнул, что удастся это Костомарову не только благодаря его стараниям, но и из-за подходящих протезов. Фигуристу необходимо выбрать те, что выдержат большие нагрузки, помогут держать баланс и будут сделаны из высокопрочных материалов.