Даже муж в ролях отказывал: за что киношники ополчились на звезду СССР

Инна Кондратьева с детства мечтала стать актрисой. Однако на пути к исполнению этой мечты она столкнулась с огромным препятствием.

Свой творческий путь знаменитость начала с театральной сцены. Первых по-настоящему значимых и ярких ролей артистке пришлось ждать долго, но они все-таки случились. А вот с кинематографом не задалось.

Впервые на экране Кондратьева засветилась в 1949 году, снявшись в картине под названием «Константин Заслонов». Зрители тепло отзывались об игре актрисы, однако той удалось пополнить свою фильмографию лишь двумя десятками картин. Причина такого провала оказалась проста.

Киношники ополчились на звезду СССР за ее внешность. Для режиссеров актриса была слишком невыразительной: она попросту не смотрелась в кадре. Впрочем, и в театре артистке порой не везло, ведь даже муж Георгий Товстоногов отказывал ей в ролях, из-за чего, по слухам, в конечном итоге супруги развелись.