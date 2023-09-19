Даже муж отвернулся: от выходок Навки встанут волосы дыбом

Татьяна Навка далеко не такая белая и пушистая, как может показаться на первый взгляд. Об этом не понаслышке знает бывший муж фигуристки и по совместительству ее тренер Александр Жулин. От возлюбленной он отвернулся не просто так.

Наставник до сих пор не может спокойно вспоминать о том периоде, когда вел супругу и Романа Костомарова к олимпийскому золоту. Спортсменка позволяла себе многое, чем бесила и мужа, и своего партнера.

В шоу «Секрет на миллион» Жулин рассказал, что звездная блондинка никогда не приходила на тренировки вовремя. К замечаниям в свой адрес она не прислушивалась. Напротив, дома Навка устраивала возлюбленному скандалы, обвиняя в том, что он защищает не ее, а Костомарова.

Жулину приходилось оправдываться тем, что Роману «нужна мужская коалиция», но у звезды все равно оставались претензии к избраннику. Одержать победу в олимпийских играх удалось, а вот сохранить брак не вышло. Больше десяти лет назад знаменитости развелись, после чего Навка вышла замуж за Дмитрия Пескова, а тренер поклялся в любви и верности другой своей подопечной — Наталье Михайловой.