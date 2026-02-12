Даже момент с клятвой испортили: 5 забавных киноляпов «Бригады», которые спустя 20 лет вызывают смех

«Бригада» для российского зрителя символ целой эпохи. Историю о четверых друзьях, ставших кошмаром 90-х, разобрали на цитаты, мемы и вечные споры: был ли у Саши Белого выбор. Есть и обратная сторона медали: поскольку фанаты часто пересматривают сериал, то в процессе замечают довольно забавные киноляпы.

Самый смешной хронологический сбой — ГАЗель из будущего. В седьмой серии, где действие разворачивается в 1993-м, в кадре проносится автомобиль, который начали выпускать только в 1994-м. Серийное производство стартовало через год, а киллеры уже вовсю гоняют по дорогам. Чудеса отечественного автопрома, опередившего время.

С долларами та же беда. В кадре мелькают купюры образца 1996 года — при том что на экране еще 1993-й. А в следующей серии год выпуска на банкнотах меняется на 1995-й. Авторы так сконцентрировались на сюжете, что даже деньги в кадре не удосужились проверить на соответствие эпохе.

Клятва на Воробьевых горах — сцена, от которой до сих пор мурашки. Вот только крыша «Лужников», которая мелькает на фоне, появилась лишь в 1997-м, а герои клянутся в 1989-м. Получается, Саша Белый с друзьями видели будущее буквально.

Романтичная встреча в электричке тоже была подпорчена. Синий поезд подъезжает к станции, но герои заходят уже в зеленый вагон. Режиссер, видимо, решил, что цвет не важен, важна атмосфера. Хотя скорее просто не доглядел.

И финальный штрих — жена Космоса иронизирует, что сын «не сегодня-завтра ограбит Центробанк». Только вот Центробанк учредили в 1990-м, а разговор происходит в 1989-м.

Герои опережали время даже в мелочах. Эти пять ляпов, конечно, не убивают любовь к сериалу, но заставляют улыбнуться.