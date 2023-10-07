Даже малыша грозились отнять: после шоу «Беременна в 16» жизнь участницы из детдома напоминает кошмар

История Виктории Бойковой была одной из самых печальных в шоу «Беременна в 16». С ранних лет девочка была не нужна родителям. Ее отдали на воспитание бабушке, но и та не захотела тратить силы на внучку — сдала ее в интернат.

В приюте Вика не прижилась и очень быстро сбежала к своему возлюбленному Арсену, с которым познакомилась в Сети. Чтобы новый парень не повел себя так, как родители, и не выгнал девушку на произвол судьбы, она постаралась поскорее забеременеть.

Молодой человек не бросил Викторию, а взял на себя ответственность за ребенка. Но семейная жизнь у пары складывается неважно. Молодая мама признается, что с мужем постоянно ссорится, а во время конфликтов он угрожает отнять ребенка. Родители так и не поддерживают контакт с девушкой, а завести друзей не дают материнские обязанности. Впрочем, и с ними Виктория справляется не очень хорошо: она признает, что капризы сына переносит с трудом.