Даже любимчики Гайдая получали «копейки»: удивитесь, сколько платили звездам советского кино

Звезды советского экрана были одними из самых популярных людей в стране. Публика никогда не скупилась на комплименты в адрес Андрея Миронова, Юрия Никулина и других артистов, но эта известность не превратила их в настоящих богачей, в отличие от голливудских коллег.

Так, Александр Демьяненко, исполнивший главную роль в комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию», во время выхода ленты на экраны был уже настоящей звездой. Но его гонорар составлял всего лишь 1660 рублей, что равняется 588 тысячам в современных рублях.

Чуть больше за этот фильм заработал Леонид Куравлев. Актер после съемок вернулся домой с 2213 рублями, что составило 18 среднестатистических зарплат. Сегодня бы звезда экрана получил всего лишь 808 тысяч рублей.

Савелий Крамаров исполнил в легендарной комедии эпизодическую роль, что сказалось на его гонораре. Прославленный артист заработал всего лишь 1129 рублей. И этих денег ему хватило бы, например, на мотоцикл «Иж Юпитер».