Лысина словно срисована у Евстигнеева: как живет и выглядит сын Волчек

Евгений Евстигнеев был первым мужем Галины Волчек. Их отношения продержались всего девять лет, но подарили актрисе ее единственного сына Дениса.

Малышу было всего три года, когда пара решила подать на развод. Мальчик остался жить под присмотром матери и ее родителей, сценаристки Веры Майминой и режиссера Бориса Волчек. С юных лет сын Евстигнеева учился ценить кино и другие виды искусства. Это и определило будущую профессию Дениса. После школы он поступил во ВГИК и стал учиться на кинооператора, а после освоил и профессию режиссера.

В этом году Денису Евгеньевичу исполняется 62 года. С возрастом он все больше напоминает своего знаменитого отца: даже лысина у мужчины появилась такая же, как у именитого артиста. Сын Волчек унаследовал от родителей и любовь к кинематографу, но, в отличие от них, предпочитал всегда держаться за кадром.