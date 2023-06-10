Даже «лучший друг» против: Нагиев возвращается на экраны после перерыва

Шоумен Дмитрий Нагиев уже давно не появляется на экранах. Но на днях стало известно, что любимец миллионов россиян скоро появится в новом фильме. Вот что ждет зрителей.

Комедия под названием «Зять» выйдет на экраны в 2024 году. Сюжет рассказывает о примерном семьянине и отце по имени Олег, которого играет известный актер Ян Цапник. Его дочь Алена начинает роман с лучшим другом своего папы Антоном — его роль исполняет Нагиев. Олег прекрасно знает о бурном прошлом своего приятеля, ведь они кутили вместе. Само собой, герой против, чтобы Антон ухаживал за Аленой.

Так, возвращение Нагиева будет сопровождаться сопротивлением его «лучшего друга». Генеральный продюсер «ВайТ Медиа» Юлия Сумачева раскрыла некоторые детали предстоящего проекта. По ее словам, каждый актер идеально смотрится в своей роли, поэтому возникает ощущение реалистичности. Юлия уверена, что «Зять» обязательно придется по вкусу молодым зрителям. Такие легкие фильмы с элементами комедии идеально смотреть в кругу друзей или своих домочадцев, как считает Сумачева.