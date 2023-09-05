Даже лучше советского: ремейк этого известного фильма ничем не хуже оригинала

Ремейки советских картин и телефильмов практически всегда сталкиваются с критикой зрителей. Публика осудила ленты «Джентльмены, удачи!», «Кавказская пленница!» и другие, которые за последние годы представили российские постановщики. Однако одна работа все же была благосклонно принята публикой.

В 2015 году Сергей Урсуляк снял свою версию романа Михаила Шолохова «Тихий Дон». Многие зрители сначала насторожено приняли картину и сравнивали ее с советской экранизацией, представленной Сергеем Герасимовым. Однако спустя несколько эпизодов они смогли разглядеть все преимущества современной версии романа.

Как признавались поклонники, Урсуляку удалось удачно подобрать актерский ансамбль, а сами артисты прекрасно справились с ролями. К тому же повествование не сбавляет темпа, а сценаристы не упустили ничего важного из четырех томов романа-эпопеи.