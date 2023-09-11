Даже лучше Ретта Батлера: этот женатый актер вскружил голову Скарлетт О’Хара

Главной ролью в карьере Вивьен Ли стала Скарлетт О’Хара из экранизации романа «Унесенные ветром». Артистка настолько органично вжилась в этот образ, что публика долгие годы считала возлюбленным знаменитости именно Кларка Гейбла. Однако на самом деле ее сердце завоевал совершенно другой мужчина.

Так, во время работы над фильмом «Пламя над Англией» она познакомилась с актером Лоуренсом Оливье. И между артистами вспыхнул роман, но они не могли поддаться своим чувствам, так как оба были семейными людьми.

Только в 1940-х они освободились от своих вторых половинок и полностью отдались страсти. Они наконец-то были вместе, но день ото дня ссорились все чаще. Оливье, который считался живой легендой экрана, не устраивала слава избранницы. А Ли старалась всячески поднять самооценку мужа.

А спустя годы стало известно, что артистка страдает от маниакальной депрессии. Ее состояние заметно ухудшалось, с чем Оливье в итоге не смог справиться. Он подал на развод, что Ли уже не смогла пережить. В возрасте 53 лет она скончалась от приступа туберкулеза.