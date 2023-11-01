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Даже лучше Джоли: представительницы этих знаков зодиака самые красивые

1 ноября 2023 14:15
Даже лучше Джоли: представительницы этих знаков зодиака самые красивые

Астрологи раскрыли всю правду.

Знак зодиака, как уверены эксперты, влияет на будущее, достаток и карьеру. Он определяет судьбу человека и, как оказалось, отвечает даже за привлекательность.

Так, по мнению экспертов, самые эффектные девушки рождаются под знаком Весов. Их характеризует симметричная и дерзкая внешность, они отличаются изящными манерами, легко располагая к себе собеседников.

Не меньшей красотой отличаются Раки. Как уверены эксперты, представительницы этого знака могут похвастаться кукольной внешностью. Девушки предпочитают классический стиль, а вещи — пастельных тонов. Их внутренняя уверенность привлекает внимание всех встречных.

На третьем месте в рейтинге находятся Львы. Такие девушки отличаются густыми волосами, яркой и дерзкой харизмой и царственным нравом. Они с легкостью захватывают все внимание собеседников и похожи на настоящих голливудских звезд.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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