Даже лучше, чем у Митты: ремейк этого советского фильма поднял русское кино с колен

Современные российские фильмы принято ругать за отсутствие оригинальности и пошлость. Особенно достается переснятым советским шедеврам, которые в новой интерпретации чаще всего теряют шарм и глубину оригинала. Но картина «Экипаж» стала глотком свежего воздуха и исключением из этого правила.

Ремейк фильма-катастрофы Александра Митты вышел в прокат в 2016 году и оказался тепло принят критиками и зрителями. Режиссер Николай Лебедев включил авторское видение и сосредоточил сюжет на судьбе молодого и дерзкого пилота-стажера Гущина в исполнении Данилы Козловского, не забыв и о второстепенных героях. Россияне высоко оценили обновленную историю.