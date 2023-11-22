Даже Леонтьеву досталось: этих артистов в СССР «вырезали» из «Голубых огоньков»

Музыкальное шоу «Голубой огонек» впервые оказалось в эфире в 1962 году. За годы трансляций оно стало по-настоящему культовым, и многие артисты мечтали оказаться в программе. Но далеко не всех строгая цензура допускала к участию.

Так, в течение многих лет до эфира не допускали Валерия Леонтьева. Цензоры ругали артиста за чересчур яркие наряды и накрашенные глаза. И впервые в «Голубом огоньке» музыкант оказался только в 80-х.

Не проходили цензуру и артисты с менее эпатажными образами. Например, Валерий Ободзинский, известный по песням «Эти глаза напротив» и «Восточная песня», сталкивался с критикой из-за того, что пел песни о любви, а не о войне или подвигах. А Юморист Олег Попов был вырезан из шоу после того, как представил пародию на певицу Татьяну Шмыгу.

При этом некоторых артистов вырезали даже без объяснения причин. В одном из выпусков цензуру не прошли Иосиф Кобзон и Владимир Высоцкий. Также отказывали в участии и Эдите Пьехе, несмотря на ее популярность не только в СССР, но и во всем мире.