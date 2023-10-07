Даже Кудрявцева обомлела: Лазарев раскрыл детали о сурмамах своих детей

Сергей Лазарев по праву считается одним из самых скрытных исполнителей российской эстрады. Появление сына Никиты певец утаивал два года. Точно так же артист оставил в секрете и рождение второго ребенка — дочки Анны.

Даже для его бывшей пассии Леры Кудрявцевой такие откровения стали настоящим шоком. При этом исполнитель честно сообщил, что не смог найти ту самую женщину, с которой хотел бы завести детей. Поэтому ему пришлось прибегнуть к услугам суррогатных матерей.

И в этом процессе у Лазарева было немало собственных требований. Певец настоял на том, чтобы кандидатки уже имели опыт суррогатного материнства, а также родных наследников. Исполнитель оплачивал для них не только одежду, питание и все необходимое медобслуживание, но даже аренду отдельной квартиры.

Биологической матерью Никиты и Анны стала одна и та же женщина, вот почему брат и сестра так похожи друг на друга. А вынашивали детей разные матери. К счастью, обе беременности прошли без осложнений. Как признался Лазарев в шоу «Секрет на миллион», пол будущих наследников он не планировал, хотя еще несколько лет назад он мечтал именно о сыне и дочери.