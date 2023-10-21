Даже крепостные жили лучше: на Руси неспроста никто не завидовал княгиням

Сказки и фильмы подарили нам образы прекрасных состоятельных дам из прошлого. Казалось, что княгиням на Руси доступны любые возможности, а их жизнь является пределом мечтаний для любой девушки. Однако в реальности подобным женщинам приходилось дорого заплатить за те блага, которые им доставались. Поэтому даже не все крепостные хотели поменяться с ними судьбами.

Например, княгини существовали фактически в тюрьме. Для них в теремах была отведена женская половина, в которой они содержались в изоляции. Причем туда они попадали с 12 лет — этот возраст считался наиболее подходящим для замужества аристократок.

Если девушка становилась вдовой, то она проходила обряд «соумирания» на ритуальном костре. Отказ от него бросал тень на весь род княгини.

Никакой народной любви такие женщины не получали, напротив, их окружала масса недоброжелателей. Доходило даже до попыток отравления. А для мужа княгиня была не более чем объектом собственности. Иногда зажиточные мужчины просто сдавали супругу в монастырь, чтобы жениться на другой, или «передаривали» ее по знакомству.

Да и в принципе о моногамном избраннике княгиням не приходилось мечтать. При дворах влиятельных людей существовали целые гаремы из симпатичных девушек. Так, только у одного князя Владимира в разных резиденциях проживало порядка 800 наложниц.