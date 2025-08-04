Даже Крамер не расставлял такие ловушки: попробовали разобраться, как хронологически верно смотреть «Пилу»

17 июля в российский прокат вышла «Пила X» — по счету это десятая часть. Но по хронологии… не десятая. Да и не пятая. Вообще — вторая.

Франшиза, начавшаяся как камерный инди-хоррор с философским подтекстом, разрослась в один из самых жестоких и запутанных киномиров XXI века. И если смотреть её строго по мере выхода — вы не пропустите ни одной ловушки, но гарантированно потеряетесь во флешбэках, флешфорвардах и двойных агентах в масках свиней.

Поэтому — держите карту. Ниже мы покажем, в каком порядке смотреть «Пилу», если хотите идти по сюжетной хронологии, а не по прокатному календарю. Это альтернативный маршрут, где всё логично выстраивается от первых игр Конструктора до его многочисленных последователей.

Альтернативный порядок по хронологии сюжета

«Пила: Игра на выживание» (2004) Всё начинается с ванны, пилы и человека, который всю дорогу был не мертв. Это база. «Пила 10» (2023) Джон Крамер едет лечиться от рака, но его обманывают. И он в ответ устраивает показательный медицинский ад в Мексике. «Пила 2» (2005) Детектив Мэтьюз, дом с газом и та самая сцена, где «ваш сын был в сейфе всё это время». «Пила 3» (2006) и «Пила 4» (2007) Эти части идут почти одновременно. Джон умирает, Аманда выходит из-под контроля, а доктору приходится оперировать маньяка прямо во время его финальной игры. «Пила 5» (2008) В игру вступает Хоффман — ученик Крамера, у которого свои методы и своя тяга к манипуляции. «Пила 6» (2009) Преступный страховой агент получает то, что заслужил. Один из самых мрачных и политических фильмов серии. «Пила 3D» (2010) Хоффман окончательно слетает с катушек, но тут появляется Гордон — старый знакомый из первой части. И он тоже не так прост. «Пила 8» (2017) Игра, которая происходила задолго до всего остального — флешбэк в самую раннюю из игр Крамера. И параллельно — убийца, подражающий Конструктору в настоящем времени. «Пила: Спираль» (2020) Спин-офф, далекий от основной линии. Новый маньяк, новая мотивация — но старая эстетика. Пила живёт, хотя её и не видно.

Любимчик Тарантино в главной роли: этот беспощадный хоррор — гениальная пародия на «Пилу», но о нем слышало 1,5 человека. Пациент скорее жив, чем мертв, но разве ж это жизнь? «Пиле 11» все-таки быть, но фанатам серии радоваться пока рано.