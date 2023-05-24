Даже коллеги боялись: на самом ли деле Эльдар Рязанов был ангелом во плоти

Эльдара Рязанова называли гением еще при жизни. Творчество этого режиссера поистине уникально. В своих картинах постановщик воспевал доброе, светлое, вечное. Благородство, честь и достоинство не были для кинодела пустым звуком.

Мастер слыл не только невероятно талантливым, но и порядочным человеком. Режиссер внимательно относился к нуждам окружающих: не забывал своих жен и детей, не бросал друзей в беде. Многие считают, что он был настоящим ангелом во плоти. Но даже Рязанов имел недостатки.

Многие коллеги боялись Эльдара Александровича. Немногие из них смирились с тем, что кинодел всегда открыто говорил то, что думал. Рязанов не боялся выступать с критикой. Для него было совершенно неважно, о чем именно шла речь — о власти или работе актера или другого режиссера. Как пишет «Кино.Рамблер », особенно сильно мэтра опасался Никита Михалков. Излишняя прямота знаменитости не была по душе боязливому артисту.