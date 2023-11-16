Даже Кобзон ему завидовал: как сложилась судьба советского певца с бархатным голосом после тюрьмы

Иосиф Кобзон еще при жизни считался любимчиком публики. Но был у исполнителя и сильный конкурент, который забирал у него внимание некоторых зрителей. Поклонницы с ума сходили по бархатному голосу Сергея Захарова и поддерживали его даже тогда, когда он оказался за решеткой.

Непростой судьбе артиста сложно позавидовать. Он быстро стал известным благодаря неповторимому вокалу. Часто на концертах Захаров выступал вместе с Людмилой Сенчиной. По слухам, именно она сыграла знаковую роль в его тюремном заключении.

В 1977 году артист попал за решетку по обвинению в драке. Поговаривали, что влиятельный поклонник Сенчиной обеспечил ему срок, так как подозревал коллег в интрижке. В тюрьме Захаров провел целый год, в течение которого получал письма от фанаток целыми мешками.

После освобождения ему пришлось нелегко — на эстраде бывшего заключенного не ждали. Целых 10 лет талантливый певец мог выступать лишь в провинциях, прежде чем пробился в Ленинградский мюзик-холл. Только к 1990-м ему удалось вернуть тень былой популярности.