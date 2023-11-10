Даже Клеопатра так делала: этим диким способом предохранялись в Древнем Египте

Современная женщина может выбирать среди множества самых разных методов контрацепции, и подавляющее большинство из них достаточно эффективны. Но в былые времена, когда медицина еще не была развита должным образом, прекрасной половине человечества приходилось идти на странные меры.

Есть основания полагать, что первые презервативы появились в Древнем Египте. На тонкий латекс тогда рассчитывать не приходилось. Для изготовления изделий использовали кожу и кишки животных, а также лен. Отличались они высокой стоимостью и доступны были не для всех.

Был и другой способ защитить себя от нежелательной беременности, но он не для брезгливых. Даже Клеопатра им пользовалась. Перед половым актом нужно было приготовить смесь из меда и навоза крокодила, которую смешивали с хлопком. Считалось, что получившаяся масса препятствовала зачатию.