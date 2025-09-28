Даже Кинг признал, что фильм «Долгая прогулка» страшнее книги: и эти 6 экранизаций Короля ужасов тоже в разы мрачнее оригинала

Стивен Кинг обожает пугать читателей — но иногда его истории в кино становятся еще жестче и мрачнее, чем на бумаге. Режиссеры не стесняются менять концовки, добавлять смерть за смертью и лишать персонажей даже призрачной надежды. «Долгая прогулка», которая идет сейчас в прокате, — яркий тому пример, но есть и другие.

«Кэрри» (2013)

У Кинга героиня страшна и трагична, но в фильмах ее всегда делают монстром покруче. В версии 2013 года на выпускном гибнет еще больше подростков, а сама Кэрри после унижения превращается в ходячий апокалипсис.

Авторы усилили личный кошмар: Томми гибнет не случайно, а из-за подлого трюка, а Крис после смерти Билли пытается задавить Кэрри машиной.

И хотя роман намекал, что в мире есть другие «одаренные» дети, фильм «Телекинез» (да, «Кэрри» перевели именно так) ставит на героине крест — она становится чудовищем в памяти всех, кроме Сью.

«Доктор Сон» (2019)

В книге Дэнни Торранс выживает, а Абра растет под присмотром любящего наставника. В фильме Майк Флэнеган решил: слишком мило. Он вернул в действие «Оверлук» и пустил его на финальный аттракцион, где погибает сам Дэнни.

К тому же сценаристы не пожалели второстепенных героев — отца Абры и друга Дэна, которые в романе благополучно доживают до финала. Получился куда более мрачный эпилог, где прошлое окончательно догнало героев.

«Мгла» (2007)

Фрэнк Дарабонт снял фильм, который даже Кинг считает более страшным. В книге финал оставлен открытым: герои едут сквозь туман, и в воздухе висит надежда — может, где-то есть спасение.

В фильме же Дэвид убивает сына, спутников и готовится умереть сам, но ровно через минуту приезжают военные. Смерти оказываются напрасными, а зритель остается с пустотой в душе. Такой финал ломает даже самых стойких.

«1408» (2007)

Короткий рассказ про номер-убийцу в отеле в кино растянули и насытили личной трагедией. Герою Джона Кьюсака добавили мертвую дочь и несчастный брак, чтобы бить по живому.

В книге Майк просто переживает ночь и уходит навсегда изменившимся человеком. В фильме его заставляют прожить ад, поджечь комнату, чуть не умереть и услышать голос дочери.

Даже альтернативная концовка добивает — там Майк погибает в пламени, а номер остается стоять и ждать следующую жертву.

«Ночной полет» (1997)

В рассказе циничный журналист Ричард Дис встречает вампира и остается жив, хоть и опозорен. В фильме его ждет совсем другая участь: вампир заставляет Диса пить кровь, после чего тот сходит с ума и начинает рубить топором «зомби», которых видит в бреду.

Полиция приезжает и расстреливает его на месте. А коллега-журналистка потом сваливает все убийства на Диса. Из беспринципного циника он превращается в жертву жестокой издевки судьбы.

«Мобильник» (2016)

Роман завершался хоть и тревожно, но с лучиком надежды: Клайтон подрывал «фантома» и будто бы спасал остатки человечества. В фильме герою только кажется, что он победил.

Последний кадр «Мобильника» показывает: Клайтон тоже заражен и теперь бродит вместе с толпой «зомби». Получается не конец борьбы, а полный крах — вирус победил, а человечество растворилось в цифровом кошмаре.

