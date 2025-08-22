Даже Керем Бюрсин не спас: 4 переоцененных турецких сериала, которые многие ошибочно считают лучшими

Увы, но они оказались в списке вполне заслуженно.

Турецкие сериалы давно завоевали сердца зрителей по всему миру. Их снимают сотнями, обсуждают миллионами, а некоторые проекты возводят в абсолют.

Но если открыть комментарии в Сети, легко заметить: даже самые хвалёные истории имеют армию недовольных. Сегодня говорим о четырёх проектах, их многие называют лучшими, но по мнению бОльшей части зрителей незаслуженно.

«В ожидании солнца» (2013)

Сериал стартовал как школьная драма с яркими героями и романтическими интригами, но быстро стал объектом критики. Керем Бюрсин сыграл убедительно и получил заслуженные комплименты, но партнёрша актёра, Ханде Догандемир, по мнению зрителей, не справилась со своей ролью.

К этому добавились жалобы на затянутость сюжета, надуманные повороты и нелогичный финал. Многим показалось, что сценарий слишком искусственно растягивают, а динамика теряется уже после первых серий.

«Дочь посла» (2019)

Начавшись как красивая мелодрама с намеком на сильную историю любви, сериал постепенно потерял доверие части аудитории. Главный повод для претензий — смерть главной героини.

Зрители не поняли, зачем убивать центрального персонажа на пике интереса и продолжать историю без неё.

Кроме того, сериал обвиняли в романтизации токсичных отношений и навязывании стереотипов о женском поведении. Для многих поклонников это стало критическим моментом, из-за которого проект потерял своё очарование.

«Чёрная любовь» (2015)

Этот сериал называют современной экранизацией «Ромео и Джульетты». Успех обеспечили красивые актёры (Бурак Озчивит тащил проект на себе) и масштабная драма, но часть зрителей считает, что за яркой картинкой скрывается сюжет без глубины.

Главная история любви воспринимается слишком предсказуемо, а финал вызвал массу вопросов. Мрачная развязка не только разочаровала поклонников, но и оставила ощущение недосказанности и незавершённости.

«Постучись в мою дверь» (2020)

Этот проект получил колоссальную популярность, но её причина, по мнению зрителей, вовсе не в сценарии. История о внезапной любви и семейных интригах кажется слишком шаблонной и предсказуемой.

Главным магнитом для аудитории стала экранная химия между Ханде Эрчел и Керемом Бюрсином. Их пара влюбила миллионы, но сам сюжет, по мнению многих, слишком банален, чтобы сериал можно было назвать лучшим в жанре.

Турецкая индустрия продолжает штамповать хиты, но даже самые рейтинговые проекты не лишены спорных решений. В итоге их популярность чаще держится на харизматичных актёрах и красивой картинке, чем на глубине сценария.

