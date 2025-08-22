Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Даже Керем Бюрсин не спас: 4 переоцененных турецких сериала, которые многие ошибочно считают лучшими

Даже Керем Бюрсин не спас: 4 переоцененных турецких сериала, которые многие ошибочно считают лучшими

22 августа 2025 21:40
Даже Керем Бюрсин не спас: 4 переоцененных турецких сериала, которые многие ошибочно считают лучшими

Увы, но они оказались в списке вполне заслуженно.

Турецкие сериалы давно завоевали сердца зрителей по всему миру. Их снимают сотнями, обсуждают миллионами, а некоторые проекты возводят в абсолют.

Но если открыть комментарии в Сети, легко заметить: даже самые хвалёные истории имеют армию недовольных. Сегодня говорим о четырёх проектах, их многие называют лучшими, но по мнению бОльшей части зрителей незаслуженно.

«В ожидании солнца» (2013)

Даже Керем Бюрсин не спас: 4 переоцененных турецких сериала, которые многие ошибочно считают лучшими

Сериал стартовал как школьная драма с яркими героями и романтическими интригами, но быстро стал объектом критики. Керем Бюрсин сыграл убедительно и получил заслуженные комплименты, но партнёрша актёра, Ханде Догандемир, по мнению зрителей, не справилась со своей ролью.

К этому добавились жалобы на затянутость сюжета, надуманные повороты и нелогичный финал. Многим показалось, что сценарий слишком искусственно растягивают, а динамика теряется уже после первых серий.

«Дочь посла» (2019)

Даже Керем Бюрсин не спас: 4 переоцененных турецких сериала, которые многие ошибочно считают лучшими

Начавшись как красивая мелодрама с намеком на сильную историю любви, сериал постепенно потерял доверие части аудитории. Главный повод для претензий — смерть главной героини.

Зрители не поняли, зачем убивать центрального персонажа на пике интереса и продолжать историю без неё.

Кроме того, сериал обвиняли в романтизации токсичных отношений и навязывании стереотипов о женском поведении. Для многих поклонников это стало критическим моментом, из-за которого проект потерял своё очарование.

«Чёрная любовь» (2015)

Даже Керем Бюрсин не спас: 4 переоцененных турецких сериала, которые многие ошибочно считают лучшими

Этот сериал называют современной экранизацией «Ромео и Джульетты». Успех обеспечили красивые актёры (Бурак Озчивит тащил проект на себе) и масштабная драма, но часть зрителей считает, что за яркой картинкой скрывается сюжет без глубины.

Главная история любви воспринимается слишком предсказуемо, а финал вызвал массу вопросов. Мрачная развязка не только разочаровала поклонников, но и оставила ощущение недосказанности и незавершённости.

«Постучись в мою дверь» (2020)

Даже Керем Бюрсин не спас: 4 переоцененных турецких сериала, которые многие ошибочно считают лучшими

Этот проект получил колоссальную популярность, но её причина, по мнению зрителей, вовсе не в сценарии. История о внезапной любви и семейных интригах кажется слишком шаблонной и предсказуемой.

Главным магнитом для аудитории стала экранная химия между Ханде Эрчел и Керемом Бюрсином. Их пара влюбила миллионы, но сам сюжет, по мнению многих, слишком банален, чтобы сериал можно было назвать лучшим в жанре.

Турецкая индустрия продолжает штамповать хиты, но даже самые рейтинговые проекты не лишены спорных решений. В итоге их популярность чаще держится на харизматичных актёрах и красивой картинке, чем на глубине сценария.

Рыбку жалко: этот ляп в «Иване Васильевиче» зрители не замечали 50+ лет — спрятался в квартире Шурика (фото).

Фото: Кадры из сериалов «Чёрная любовь» (2015), «Постучись в мою дверь» (2020), «Дочь посла» (2019), «В ожидании солнца» (2013)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
Султан, хатун, бей: каждое имя и титул в «Великолепном веке» содержало спойлеры — главное, знать трактовку Султан, хатун, бей: каждое имя и титул в «Великолепном веке» содержало спойлеры — главное, знать трактовку Читать дальше 23 августа 2025
Ответ всегда был под носом: почему Хюррем в «Великолепном веке» часто носила фиолетовые платья Ответ всегда был под носом: почему Хюррем в «Великолепном веке» часто носила фиолетовые платья Читать дальше 22 августа 2025
Сердце отдельно от тела, труп на троне сидит: жуткие подробности смерти Сулеймана в «Великолепном веке» опустили — не драма, а реальный хоррор Сердце отдельно от тела, труп на троне сидит: жуткие подробности смерти Сулеймана в «Великолепном веке» опустили — не драма, а реальный хоррор Читать дальше 20 августа 2025
Не новый «Великолепный век», а комедийная пародия: зрители выключали «Султана моего сердца» задолго до финала — рассказываем, чем все кончилось Не новый «Великолепный век», а комедийная пародия: зрители выключали «Султана моего сердца» задолго до финала — рассказываем, чем все кончилось Читать дальше 20 августа 2025
Арабские историки вертятся в гробу: главный конфликт «Великолепного века» оказался выдумкой на 100% — в реальности героини даже дружили Арабские историки вертятся в гробу: главный конфликт «Великолепного века» оказался выдумкой на 100% — в реальности героини даже дружили Читать дальше 18 августа 2025
Ланнистеры передают рецепт: 3 аппетитных блюда из «Игры престолов» — закуска по-бесовски и курочка от Сноу Ланнистеры передают рецепт: 3 аппетитных блюда из «Игры престолов» — закуска по-бесовски и курочка от Сноу Читать дальше 23 августа 2025
Дрогон — далеко не последний живой дракон в Вестеросе: и теперь НВО может снять самое «горячее» продолжение «Игры престолов» Дрогон — далеко не последний живой дракон в Вестеросе: и теперь НВО может снять самое «горячее» продолжение «Игры престолов» Читать дальше 23 августа 2025
Актер из «Больницы Питт» рассказал, как зародилась идея для сериала — во всем виновата пандемия Актер из «Больницы Питт» рассказал, как зародилась идея для сериала — во всем виновата пандемия Читать дальше 23 августа 2025
«Вы думаете, я настолько глуп»: Лекс Лютор поставил на место всех, кто закатывал глаза из-за ляпа в «Супермене» «Вы думаете, я настолько глуп»: Лекс Лютор поставил на место всех, кто закатывал глаза из-за ляпа в «Супермене» Читать дальше 23 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше