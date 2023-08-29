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Даже Кабаева так делала: все гимнастки на тренировках носят эти опасные костюмы, и вот зачем

29 августа 2023 12:45
Даже Кабаева так делала: все гимнастки на тренировках носят эти опасные костюмы, и вот зачем

Звезды спорта серьезно рискуют своим здоровьем.

Гимнастки пристально следят за своим лишним весом. Спортсменки контролируют каждый грамм и ради поддержания стройности готовы на весьма радикальные меры.

Так, большинство гимнасток тренируются в специальном костюме-сауне. Он помогает за одну интенсивную тренировку сбросить два килограмма, ведь организм потеет как при походе в настоящую сауну. И даже Алина Кабаева, как стало известно из публикаций Telegram-канала «Небесная грация», до завершения своей карьеры занималась в таком костюме, чтобы поддерживать свою фигуру.

При этом эксперты уверены: тренировки в нем могут быть опасны для здоровья. Кроме сильного обезвоживания идет критичная нагрузка на сердце. Поэтому регулярные занятия в костюме-сауне нередко приводят к серьезным болезням, а надевать его можно максимум раз в неделю ради легкой пробежки.

Даже Кабаева так делала: все гимнастки на тренировках носят эти опасные костюмы, и вот зачем
Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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