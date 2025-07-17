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Даже ипотеку не закроешь: главные герои нового «Супермена» заработали за фильм сущие копейки — а режиссеру заплатили больше в 15 раз

17 июля 2025 12:48
Даже ипотеку не закроешь: главные герои нового «Супермена» заработали за фильм сущие копейки — а режиссеру заплатили больше в 15 раз

Лишь в сиквеле актеры смогут рассчитывать на внятный гонорар.

Пока студия Warner Bros. празднует громкий успех перезапуска «Супермена» (уже больше 250 миллионов долларов в мировом прокате), всплыла ну очень странная деталь: главные звёзды фильма получили за съемки в нем меньше миллиона долларов. И нет, в бухгалтерии ничего не перепутали.

Дэвид Коренсвет, который теперь официально — новый Человек из стали, и Рэйчел Броснахэн, Лоис Лейн новой эпохи, получили ровно по 750 тысяч за съёмки. В мире блокбастеров с бюджетом в 225 миллионов — это почти символическая сумма. Даже Николас Холт, сыгравший Лекса Лютора, заработал втрое больше.

И вот тут возникает интересный контраст: режиссёр и сценарист Джеймс Ганн получил 15 миллионов. В двадцать раз больше. А ведь он ещё и топ-менеджер DC Studios, где его оклад, как говорят, семизначный.

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Можно, конечно, сказать: «Ганн тащил проект на себе, писал, снимал, запускал всю новую линейку DC». Всё так. Но именно актёры несут на себе основное: эмоциональный заряд, узнаваемость, пресс-тур — и бесконечные сравнения с прошлым. Тем более в случае с Коренсветом: после Кавилла ожидания были нереальными.

Индустрия киношных супергероев, похоже, меняется. Главными становятся не те, кто на постере, а те, кто расписывает графики съёмок. Впрочем, всё может измениться, если успех «Супермена» окажется не разовым. В контракте у Коренсвета и Броснахэн есть опции на сиквелы — и, когда студия решит продолжать, ставки наверняка вырастут.

Ранее мы писали: Отрубленные головы — можно, интим — ни-ни: в новом «Супермене» отыскали сразу две сцены «для взрослых» — и в Индии их даже пришлось вырезать

Фото: Кадр из фильма «Супермен» (2025)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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