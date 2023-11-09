Даже иностранцы мечтали посмотреть советскую эротику: почему звезды «Маленькой Веры» не любили фильм

Драма «Маленькая Вера» стала настоящим культурным феноменом. После выхода на экраны миллионы зрителей говорили лишь о картине Василия Пичула, и даже иностранные фанаты мечтали увидеть первый советский фильм с элементами эротики. При этом сами актеры, как оказалось, не были в восторге от ленты.

Дело в том, что далеко не всем артистам понравился сценарий Марии Хмелик. Драма показалась им чересчур скандальной и, как были уверены многие, привела бы не к триумфу, а к провалу и концу карьеры всей съемочной группы.

«Как-то я не ожидала, что получится такая история. Мы играли некую правду жизни. А как она сложилась, как режиссер ее вывел, мы совсем не ожидали», — рассказывала Людмила Зайцева.

Поэтому успех «Маленькой Веры» стал для многих артистов большой неожиданностью. Они не могли представить такой популярности фильма и того, что он навсегда войдет в историю советского кино наравне с другими шедеврами.