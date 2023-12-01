Даже имя не как у всех: 13-летняя дочь становится копией эпатажного Джигурды

Яблочко от яблоньки совсем не укатилось.

13-летняя Эва-Влада, дочь Никиты Джигурды и Марины Анисиной, вызвала восторг в Сети. Родители опубликовали фотографии из семейного архива, где можно увидеть, как девочка выросла. Она стала красивой длинноволосой девушкой с яркими глазами.

Но что удивляет всех еще больше, так это сходство Эвы-Влады с ее отцом. Все в Сети обсуждают, как она похожа на Никиту Джигурду. Эта семья известна в мире спорта и шоу-бизнеса, похоже, Эва-Влада унаследовала их талант и красоту. Ее мать поделилась свежим снимком дочери в честь важного праздника.

«С днем рождения, наша богиня, красавица Эва-Влада Крист! Люблю тебя, моя дорогая доченька!» — написала олимпийская чемпионка в танцах на льду.

Пользователи Сети единогласно подчеркнули феноменальное сходство девочки с одиозным, но ярким и харизматичным отцом.