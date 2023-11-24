Даже Хюррем приходилось так ходить: наложницы в гареме носили необычное белье

С момента выхода сериала «Великолепный век» прошло уже много лет, но до сих пор в Сети ведутся ожесточенные споры о правдивости показанных моментов в проекте. Больше всего критики вызвала одежда султанш и бытовые предметы, показанные в картине.

О некоторых нюансах жизни в гареме даже не подозревали создатели сериала. Например, Хюррем, как и остальным рабыням, точно приходилось бы носить особенное нижнее белье.

Вместо бюстгальтеров женщины использовали широкие отрезы ткани, закручивая их вокруг тела. Сверху обязательно надевали тонкую рубашку. Рабыни могли рассчитывать на льняную или хлопковую одежду, а для султанш ее изготавливали из дорогого шелка.

Привычные современные трусы заменяли так называемые нижние шаровары. Их шили из натуральных материалов — льна или хлопка. Считалось, что девушки, «засветившие» этот предмет гардероба, могли навлечь на себя позор и даже возможную порчу. Вот почему девушки порой носили сразу две пары шаровар, скрывая нижние от посторонних глаз.

Любопытно, что в этой вещи обязательно делали прорезь снизу. Она была нужна для того, чтобы облегчить посещение уборной.