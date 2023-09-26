Даже хуже Бузовой: эту артистку и дочь известной певицы назвали главной бездарностью России

Многие считают, что своим выдающимся пением Ольга Бузова и мертвого поднимет. Но телеведущая далеко не главная бездарность страны. Звезда «Дома-2» меркнет на фоне дочери одной известной певицы.

Музыкальные критики говорили не раз, что Кристина Орбакайте не задержалась бы на сцене, не будь ее матерью Алла Пугачева. Но с семьей знаменитости повезло, поэтому россиянам приходится терпеть завывания наследницы Примадонны.

Когда исполнительница выступает под фонограмму, слушатели стойко переносят это действо. Но стоит только ей запеть вживую, как у всех уши сворачиваются в трубочку. В Сети активно обсуждают вокальные данные блондинки, точнее, их отсутствие.