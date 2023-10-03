Даже хуже Боярской: ужаснее императрицы, чем эта, сложно представить

Не одна актриса примерила на себя образ императрицы, но мало кому он оказался к лицу. Зрители еще не отошли от Елизаветы Боярской в роли Екатерины II, как им снова подложили свинью.

Скоро состоится премьера фильма «Императрицы», главной звездой которого стала Юлия Пересильд. Вернувшись из космоса, артистка вступила в борьбу за российский престол, воплотив Елизавету Петровну.

Но вот незадача: зрители отказываются видеть в блондинке монаршую особу. По мнению многих, у Пересильд совсем другой типаж. Якобы девушка она сельская, поэтому во дворце ей не место.

«Какая из нее правительница? Она же провинциалка», «Какая из нее царевна, служанка — да», «Слишком молодая. Если вспоминать портреты императрицы, то там должен быть другой образ», — возмущаются в Сети.

В любом случае Андрей Кравчук своим выбором остался доволен. По уверению режиссера, с поставленной задачей бывшая возлюбленная Алексея Учителя справилась блестяще.